Bob Iger ha lasciato l’incarico di amministratore delegato di Disney, dopo 15 anni. Iger, che ha 69 anni ed era considerato il principale artefice dei recenti successi di Disney, aveva annunciato l’intenzione di lasciare l’incarico già nel 2018: fino al 31 dicembre 2021 sarà comunque direttore esecutivo della società, con incarichi legati allo sviluppo creativo di nuovi prodotti. Il suo posto da amministratore delegato sarà preso da Bob Chapek, che era direttore della divisione dei parchi a tema Disney. Tra le più recenti iniziative di Iger, oltre a una serie di grosse acquisizioni negli ultimi anni, c’era stato il lancio di Diseny+, la piattaforma di contenuti in streaming di Disney.

