Vanessa Laine, vedova di Kobe Bryant, ha fatto causa alla società proprietaria dell’elicottero caduto lo scorso 26 gennaio uccidendo il marito, la figlia e altre sette persone

L’annuncio di Vanessa Laine è arrivato mentre è in corso una cerimonia commemorativa allo Staples Center di Los Angeles per ricordare l’ex giocatore di basket, sua figlia 13enne Gianna, e le altre persone morte nell’incidente.

Vanessa Laine, vedova di Kobe Bryant , ha fatto causa alla società proprietaria dell’elicottero caduto lo scorso 26 gennaio in California uccidendo il marito, la figlia di 13 anni e altre sette persone. Secondo Laine, il pilota Ara Zobayan (anche lui morto nell’incidente) fu negligente decidendo di volare nonostante la fitta nebbia. Quel giorno, e per alcune ore, la polizia di Los Angeles aveva deciso di tenere a terra gli elicotteri.

