Le foto della tempesta di sabbia alle Canarie

Secondo l’agenzia meteorologica spagnola (Aemet), nelle Canarie non arrivava una tempesta di sabbia così intensa da 30-40 anni. È stata accompagnata da venti molto forti che hanno provocato parecchi disagi e spinto le autorità a prendere alcuni provvedimenti, tra cui cancellare i festeggiamenti per il Carnevale di La Palma e a chiudere le scuole sabato e lunedì.

Sabato e domenica sono stati sospesi centinaia di voli che dovevano partire dalle Canarie, in Spagna, a causa di una tempesta di sabbia sahariana che ha limitato la visibilità. Gli aerei – che dovevano decollare da Gran Canaria, Lanzarote, La Palma e Tenerife – avevano a bordo soprattutto turisti diretti a casa, 360, secondo il presidente delle Canarie, Ángel Víctor Torres. Gli aeroporti sono tornati operativi oggi, lunedì.

