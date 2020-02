Inter-Ludogorets di Europa League si giocherà giovedì a porte chiuse allo stadio Meazza

La partita di ritorno dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Inter e Ludogorets Razgrad (Belgrado) si giocherà giovedì 27 febbraio alle ore 21.00 a porte chiuse allo stadio Giuseppe Meazza. La decisione, ha fatto sapere la società dell’Inter, è stata presa in accordo con UEFA e per rispettare le disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Milano, prese per contenere il possibile contagio del nuovo coronavirus.