Fotofinish

Le foto sportive che arrivano dall’Italia mostrano lo stadio Giuseppe Meazza di Milano chiuso come precauzione contro la diffusione del coronavirus, l’italiana Dorothea Wierer dopo aver vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento ai Mondiali di biathlon e la sconfitta della nazionale maschile di rugby contro la Scozia nell’esordio casalingo in questo Sei Nazioni. Dal mondo invece belle foto di cieli: quello grigio sopra due giocatori di football australiano o quello rosso sopra i tifosi del Boca Juniors alla Bombonera di Buenos Aires.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.