C’è stato un terremoto di magnitudo 5.7 al confine tra Iran e Turchia: ci sono almeno otto morti

Domenica mattina c’è stato un terremoto di di magnitudo 5.7 al confine tra Iran e Turchia, con epicentro nella città iraniana di Habash-e Olya, a circa 10 chilomeri dal confine turco. Suleyman Soylu, ministro dell’Interno turco, ha detto che a causa del terremoto sono morte 8 persone e che altre 21 sono state ferite nella provincia di Van, nell’Est del paese. Soylu ha detto che tre dei morti sono bambini e che più di mille edifici sono crollati in seguito al sisma, ipotizzando che ci possano essere altre persone disperse tra le macerie. Sono in corso operazioni di soccorso anche nella zona interessata dal terremoto in Iran, la provincia dell’Azerbaigian Occidentale, che è però scarsamente popolata: al momento non ci sono notizie di morti o feriti.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Turkey-Iran Border Region 44 min ago pic.twitter.com/vVTYt49o9S — EMSC (@LastQuake) February 23, 2020