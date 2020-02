Lo stuntman Mike Hughes è morto cercando di decollare a bordo di un razzo per dimostrare che la Terra è piatta

Sabato 22 febbraio lo stuntman statunitense Michael Hughes, detto “Mad Mike”, è morto cercando di decollare a bordo di un razzo per dimostrare che la Terra è piatta. Hughes aveva costruito un razzo in casa con cui avrebbe dovuto raggiungere circa 1.500 metri di quota, prima di lanciarsi col paracadute. Il lancio avrebbe dovuto essere messo in onda dalla serie tv Homemade Astronauts, del canale tv statunitense Science Channel.

Il lancio è avvenuto a Barstow (California, Stati Uniti), verso le 14 locali. Nei video che circolano online si vede il paracadute staccarsi subito dopo il lancio, e il razzo continuare la sua traiettoria per poi schiantarsi a terra con Hughes a bordo. La morte di Hughes è stata confermata da Science Channel.

Hughes, che aveva 64 anni, era noto per essere un sostenitore della teoria della “Terra Piatta”, che voleva dimostrare arrivando nello spazio con il suo razzo e fotografando la Terra dall’alto. Lo scorso marzo aveva già realizzato un volo con un razzo costruito in casa: in quel caso era riuscito ad arrivare a 570 metri d’altezza, prima di lanciarsi con il paracadute.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

