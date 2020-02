La mappa delle zone italiane interessate dal nuovo coronavirus

Nelle ultime 48 ore decine di persone sono risultate contagiate dal nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia.Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sono 76, quasi tutti nel Nord Italia: 54 in Lombardia – dove ieri il presidente della regione ha ammesso la presenza di un «focolaio» di epidemia nella provincia di Lodi – 17 in Veneto, 3 in Emilia-Romagna, 2 nel Lazio (sono due turisti cinesi) e 1 in Piemonte, nella città di Torino.

–Leggi anche: Le ultime sul nuovo coronavirus in Italia

Ci sono anche due morti accertati: un 78enne che abitava in provincia di Padova e una donna di 77 anni trovata morta nella sua abitazione in Lombardia (che aveva il coronavirus ma anche altre malattie che potrebbero averne causato la morte). In entrambi i casi, le due persone erano già piuttosto malate.

Di seguito trovate una mappa con tutte le principali zone coinvolte dalla diffusione del nuovo coronavirus: di diverse persone contagiate non è stata comunicata l’esatta città di provenienza, ma solo la regione d’appartenenza.

(In viola i luoghi dove sono stati riscontrati i contagi e in arancione i luoghi interessati indirettamente dai contagi)

Ieri sera, inoltre, il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per prendere alcune misure di contenimento del virus, tra cui il divieto di entrare e uscire da 11 comuni frequentati dalla maggior parte dei contagiati. Dieci si trovano in Lombardia – Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano – e uno in Veneto: Vò Euganeo, il paese in provincia di Padova dove abitava l’uomo di 78 anni morto venerdì sera.