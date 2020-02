Tutti i giornali in edicola oggi aprono con la diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) nel Nord Italia, che finora ha contagiato una sessantina di persone e provocato la morte di altre due: si parla soprattutto delle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza, tra cui la decisione di isolare 11 comuni a rischio contagio e di rinviare tre gare del campionato di calcio di Serie A. Tra le poche notizie che non riguardano il coronavirus, c’è la prima udienza del processo a carico di Patrick George Zaki, lo studente egiziano arrestato nelle scorse settimane all’aeroporto del Cairo in circostanze poco chiare: i suoi avvocati ne avevano chiesto la liberazione, ma il giudice ha deciso di prorogare la custodia cautelare di altri 15 giorni.