Ci sono stati nuovi scontri al confine della Striscia di Gaza, un palestinese è stato attaccato e trascinato da una ruspa israeliana

Domenica mattina ci sono stati alcuni scontri fra militanti palestinesi ed esercito israeliano al confine della Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano Haaretz, l’esercito israeliano sarebbe intervenuto dopo che un gruppo di palestinesi aveva tentato di piazzare un esplosivo sulla recinzione di confine. Negli scontri successivi l’esercito ha sparato a due palestinesi: secondo fonti palestinesi di Haaretz ne ha ucciso uno. Nelle immagini degli sconti si vede poi una ruspa israeliana attaccare e trascinare il corpo di un palestinese, probabilmente quello ucciso dagli spari (occhio, le immagini sono piuttosto forti).

Warning: Distressing footage Widely shared footage on social media appears to show Israeli army bulldozers dragging bodies of Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/xvuMB7Q5yP — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 23, 2020

È la seconda volta in pochi giorni che l’esercito israeliano usa una ruspa per gestire uno scontro con un gruppo di militanti palestinesi. Eppure, nelle ultime settimane la situazione sembrava essere tornata piuttosto tranquilla in Israele e nella Striscia di Gaza: i negoziati per una tregua fra il governo israeliano e Hamas, il gruppo politico-terrorista che governa la Striscia, stanno facendo dei passi avanti, e in segno di apertura il governo israeliano aveva anche aumentato il numero di permessi lavorativi concessi agli abitanti della Striscia a 7.000, il numero più alto dal 2007.