Qualcuno ha davvero attraversato l’Antartide senza aiuti?

Il 26 dicembre del 2018 lo statunitense Colin O’Brady portò a termine quella che a suo dire era stata la prima traversata in solitaria e non assistita dell’Antartide, un’impresa mai riuscita prima e celebrata con grande trasporto dai media statunitensi e internazionali. O’Brady, che era partito quasi due mesi prima con un paio di sci ai piedi e una slitta, aveva percorso 1.500 chilometri in condizioni estreme e senza farsi aiutare da nessuno: nelle settimane successive fu ospite dei principali talk show americani, e da allora ha sfruttato la sua fama per fare regolarmente conferenze motivazionali e raccontare la sua storia in un libro. Un recente articolo di Aaron Teasdale sul National Geographic, però, ha messo fortemente in dubbio la portata dell’impresa di O’Brady, raccogliendo critiche e perplessità esposte nel corso degli ultimi mesi da tanti esperti di Antartide, esploratori e sportivi. Il dubbio non è tanto se O’Brady abbia fatto quello che dice di aver fatto, cosa assolutamente certa. Il punto è che O’Brady è stato il primo a definire quello che ha fatto una “traversata in solitaria e senza aiuti” dell’Antartide: e tanti esperti non sono d’accordo che la sua impresa, per quanto ammirevole, possa essere definita così. È una storia che racconta tante cose sul punto a cui è arrivata l’esplorazione sportiva moderna, e su quanto sia legata alle capacità promozionali dei suoi interpreti. Cosa vuol dire attraversare l’Antartide?

L’Antartide è il quarto continente più esteso del pianeta nonché il più inospitale, avendo il 98 per cento della propria superficie ricoperto dalla calotta polare antartica, uno strato di ghiaccio spesso mediamente 1.600 metri. I primi esploratori ci misero piede nell’Ottocento – ci sono varie teorie su chi sia stato il primo e quando – ma fu soltanto nel corso del Novecento che si cominciò ad avventurarsi al suo interno. Dopo che la spedizione norvegese di Roald Amundsen raggiunse per la prima volta il Polo Sud magnetico nel 1911, seguita un mese dopo da quella britannica di Robert Falcon Scott, passarono quasi cinquant’anni prima che qualcuno ci tornasse. Sempre alla fine degli anni Cinquanta ci fu la prima traversata del continente, ovviamente a bordo di veicoli speciali, guidata tra gli altri da Edmund Hillary, che pochi anni prima era stato il primo uomo a salire sull’Everest insieme allo sherpa Tenzing Norgay. Oggi l’Antartide è abitato da qualche migliaia di persone nei mesi più frequentati, principalmente scienziati delle varie stazioni internazionali. Tra le poche persone che lo visitano per motivi diversi c’è chi partecipa alle molte spedizioni che ormai hanno scopi più sportivi che di esplorazione, come O’Brady. O’Brady ha 34 anni e incominciò la sua carriera di atleta professionista nel triathlon, prima di dedicarsi all’alpinismo e alle traversate artiche, cercando sempre di stabilire primati e di raccogliere sponsor per le sue spedizioni. Quando progettò la sua traversata dell’Antartide, scelse un criterio piuttosto discutibile per individuare il percorso: considerò infatti solo la superficie calpestabile del continente, trascurando la calotta glaciale che da almeno 100mila anni si estende ben oltre le sue coste. In questo modo il percorso scelto da O’Brady risultò significativamente più breve di quello normalmente considerato per una vera traversata antartica.

Era un percorso certamente più breve di quello scelto da Borge Ousland, esploratore norvegese considerato il più importante nella moderna storia dei poli, che tra il 1996 e il 1997 percorse i 3.000 chilometri che uniscono le propaggini della piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne con quelle della barriera di Ross, completamente da solo e senza aiuti. Quasi, senza aiuti.

Ousland, infatti, trascinò con la sua sola forza muscolare la sua slitta per una distanza molto superiore a quella percorsa da O’Brady. Ma in qualche sporadica circostanza, nel corso della sua spedizione durata oltre due mesi, usò una piccola vela per aiutarsi con il vento. All’epoca nessuno mise in dubbio che quella di Ousland fosse stata una traversata solitaria e senza aiuti, e la sua impresa venne celebrata come tale dai media. Più o meno 15 anni fa, però, alcuni esperti decisero che il vento era da considerarsi una forma di assistenza, squalificando il primato di Ousland agli occhi di qualcuno.

O’Brady ha estesamente presentato la sua traversata come la prima in assoluto di questo tipo, evitando di soffermarsi sulla minore distanza percorsa rispetto a Ousland e sulle discutibili modalità con cui il primato precedente era stato screditato. La sua narrazione è stata ampiamente assecondata dai media, ma in tanti l’hanno contestata: tra gli altri l’arrampicatore Alex Honnold, quello del documentario Free Solo, l’esploratore Mike Horn, l’alpinista e scrittore Jon Krakauer, l’alpinista Conrad Anker e lo stesso Ousland.

Details Matter. IMHO skiing on a tractor road is a bigger “aid” than a kite. Open water to open water and a greater distance. ‘Nuff Said. ⁦@borgeousland⁩ is the first to cross Antarctica unsupported. Full Stop. Fine essay by David Roberts https://t.co/P5bsVV64LE — Conrad Anker (@conrad_anker) January 4, 2019

“Senza aiuti”

Ma c’è un altro grosso motivo per cui l’impresa di O’Brady è messa in discussione da chi conosce l’Antartide: l’americano infatti ha fatto gli ultimi 600 chilometri del suo percorso seguendo il South Pole Traverse (SPoT), una pista creata nel 2006 e da allora mantenuta con regolarità per essere usata per i soccorsi e il trasporto di viveri e medicine. È segnalata con dei pali ogni 400 metri e studiata in modo da evitare i crepacci, tra i principali rischi per chi attraversa l’Antartide.

Nel suo libro O’Brady liquida sommariamente l’aver sfruttato lo SPoT, così come lo aveva fatto raccontando gli aggiornamenti sulla sua impresa sui social network, quando in molti erano rimasti sorpresi dalla velocità con cui aveva percorso l’ultima parte della traversata. Rispondendo a una domanda al riguardo del New York Times, O’Brady aveva detto di non saper spiegare quel cambio di passo: «Non lo so, mi era preso qualcosa di particolare».

Ma molti esperti hanno sostenuto che usare lo SPoT sia stata una forma di assistenza ben superiore al vento di Ousland. Eric Philips, esploratore e guida polare, ha spiegato al National Geographic che lo SPoT «aumenta di più del doppio la velocità di chi lo percorre, ed elimina la necessità di orientarsi». Secondo Philips, una spedizione che utilizzi lo SPoT non può dirsi “non assistita”. Adventure Stats, lo stesso sito che nel 2007 aveva stabilito che il vento era da considerarsi un aiuto esterno, dice chiaramente che vale lo stesso per le piste create per i veicoli a motore.

«Se chiami aiuto qui, nessuno può venire a salvarti»

Dalla versione raccontata dal National Geographic emerge che l’ostilità dei puristi delle esplorazioni – artiche e non – nei confronti di O’Brady dipende almeno in parte anche dal suo approccio piuttosto spregiudicato all’autopromozione. Descrivendo la preparazione del suo percorso, per esempio, O’Brady ha raccontato che uno della Antarctica Logistics and Expeditions (ALE), l’agenzia che ha organizzato la spedizione, gli disse: «se chiami aiuto qui, nessuno può venire a salvarti». Parlando dell’impresa, poi, O’Brady ha spesso detto che tanti esperti avevano cercato di dissuaderlo definendo «impossibile» la traversata.

National Geographic ha parlato con ALE e con molti degli esperti citati da O’Brady nel suo libro, e tutti quanti hanno smentito le affermazioni che erano state attribuite loro. Lo SPoT, per dire, è un percorso frequentato con regolarità dalle spedizioni turistiche, dove i soccorsi generalmente arrivano nel giro di poche ore. Laval St. Germain, un ex pilota di aerei che ha sciato al Polo Sud, ha paragonato un soccorso in buone condizioni meteo su quel percorso a «chiamare un Uber».

L’articolo di National Geographic smentisce anche altri racconti di O’Brady, in un modo che lo mette in una brutta luce. Aveva per esempio raccontato che prima di tornare a casa in aereo, dopo l’impresa, aveva aspettato per solidarietà e altruismo un altro sportivo che aveva provato a fare la sua stessa traversata negli stessi giorni, il britannico Louis Rudd. ALE ha detto al National Geographic che in realtà i due avevano stabilito in precedenza che salvo complicazioni si sarebbero aspettati reciprocamente, chiunque fosse arrivato prima, per dividere il costosissimo volo di ritorno.

L’articolo racconta poi i molti modi in cui, secondo vari testimoni, O’Brady trattò male e bullizzò i compagni di una spedizione che fece in Groenlandia, a cui partecipò per prepararsi alla sua traversata in Antartide. O’Brady contestò l’autorità della guida e fece fortissime pressioni sui compagni di spedizione perché accelerassero il passo per stare nei tempi che si era prefissato, finché gli altri gli si rivoltarono contro. Un giorno postò su Instagram una foto in cui trainava quattro slitte, dicendo che lo stava facendo da giorni: in realtà lo fece solo per scattarsi la foto, hanno detto i compagni.

Nel suo libro poi O’Brady racconta drammaticamente di una notte in cui finì in un crepaccio: «le pareti erano blu ed era più profondo di quanto potessi vedere. Sprofondai nell’oscurità del ghiaccio e sarei quasi certamente morto se non avessi reagito prontamente». Un membro della spedizione ha raccontato al National Geographic che O’Brady aveva ignorato i consigli della guida sul posto dove piantare la tenda, e che nella notte attirò l’attenzione dei compagni con le sue urla: la guida andò a controllare, e tornò poco dopo dicendo che il crepaccio era poco profondo e non pericoloso.