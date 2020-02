Weekly Beasts

Sfogliando la raccolta degli animali più fotogenici della settimana si trovano capretti al guinzaglio, un varano coccodrillo, una tartaruga piccola come una moneta, la simpatia di un ornitorinco, il fascino delle meduse, e la fierezza di una lince rimessa in libertà, insieme a un’oca e i suoi pulcini e a un cane piuttosto alla moda durante una sfilata di Moncler.

