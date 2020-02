Lunedì 24 febbraio ci sarà uno sciopero di 24 ore dei dipendenti di ATAC a Roma

Lunedì 24 febbraio ci sarà uno sciopero di 24 ore di ATAC, la società del trasporto pubblico del comune di Roma. Lo sciopero è stato indetto dal Sindacato Lavoratori Mobilità (SLM FAST), e riguarderà tutta la rete di trasporto pubblico gestita da ATAC: bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie suburbane. ATAC ha comunicato che il servizio verrà garantito negli orari delle fasce di garanzia: fino alle 8.30 del mattino e tra le 17 e le 20 (altre informazioni si possono trovare sul sito di ATAC).

ATAC scrive che il precedente sciopero indetto da SLM FAST, lo scorso 9 dicembre, aveva avuto un adesione del 19 per cento per i lavoratori dei mezzi di superficie e del 13.2 per cento per i lavoratori di metropolitane e ferrovie regionali. Sempre per il 24 febbraio il sindacato USB ha indetto uno sciopero di 24 ore, con le stesse modalità, per i dipendenti della società RomaTpl (l’azienda dei trasporti privata che gestisce parte delle linee urbane di Roma).