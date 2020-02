Sono morte due persone che avevano viaggiato sulla nave da crociera Diamond Princess ed erano state contagiate dal nuovo coronavirus

Giovedì in Giappone sono morte due persone che avevano viaggiato a bordo della nave da crociera Diamond Princess ed erano state contagiate dal nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Una fonte all’interno del ministero della Salute giapponese ha detto all’agenzia di stampa Associated Press che le due persone erano state ricoverate in ospedale in condizioni gravi e che avevano problemi di salute pregressi. Secondo i telegiornali di NHK, il servizio pubblico televisivo giapponese, le due persone morte erano cittadini giapponesi: un uomo di 87 anni e una donna di 84.

Secondo i giornali giapponesi una delle due sarebbe morta per la COVID-19, la malattia causata dal coronavirus, l’altra di polmonite. Con queste due persone è salito a tre il numero di persone infettate dal SARS-CoV-2 morte in Giappone.

Mercoledì a Yokohama è iniziato lo sbarco di alcuni passeggeri della Diamond Princess, che hanno passato 14 giorni in quarantena. Gli altri passeggeri sbarcheranno tra oggi e domani. In tutto 621 persone che si trovavano a bordo sono risultate positive al nuovo coronavirus.