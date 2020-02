Dorothea Wierer ha vinto la sua seconda medaglia d’oro ai Mondiali di biathlon di Anterselva

Due giorni dopo la medaglia d’oro ottenuta nell’inseguimento, la biatleta italiana Dorothea Wierer ha vinto anche la 15 chilometri individuale ai Mondiali di biathlon in corso in questi giorni ad Anterselva. Wierer, che ha 29 anni ed è cresciuta proprio ad Anterselva, ha preceduto di oltre due secondi la tedesca Vanessa Hinz e di quindici la norvegese Marte Olsbu Roiseland, vincendo la sua terza medaglia d’oro mondiale nel giro di un anno. Con il risultato di oggi, Wierer si conferma l’atleta di punta della nazionale di biathlon e fra le più forti italiane negli sport olimpici invernali. Lo scorso marzo era diventata anche la prima italiana a superare gli atleti nordici vincendo una Coppa del Mondo generale.

