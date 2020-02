Una parte dei cittadini statunitensi a bordo della Diamond Princess sono stati fatti sbarcare

Una parte dei cittadini statunitensi che erano dal 3 febbraio bloccati a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in Giappone, sono stati fatti sbarcare. In tutto erano circa 400: facevano parte dei circa 3.700 passeggeri che si trovavano in quarantena per il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). La nave era rimasta bloccata nel porto di Yokohama dopo che un passeggero, sbarcato a Hong Kong, era risultato positivo al virus: da allora nessuno è stato fatto scendere dalla nave tranne i contagiati, che in tutto sono risultati 355.

Negli scorsi giorni il governo degli Stati Uniti aveva annunciato che a breve avrebbe rimpatriato i cittadini statunitensi a bordo della Diamond Princess, e lo stesso avevano detto il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e il governo canadese.

I passeggeri statunitensi sono stati trasferiti nelle prime ore di lunedì su due aerei che li riporteranno in patria: non è però chiaro il numero esatto dei passeggeri che sono stati sbarcati, e alcuni di loro hanno fatto sapere di preferire rimanere a bordo della nave fino alla fine del periodo di quarantena, previsto per il 19 febbraio.

40 di loro, inoltre, rimarranno in Giappone dopo che sono risultati contagiati dal virus. A riferirlo è stato a CBS Anthony Fauci, direttore dell’Istituto statunitense di Allergia e Malattie Infettive. Quelli che torneranno negli Stati Uniti verranno sottoposti a un’ulteriore quarantena di 14 giorni.