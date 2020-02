Stamattina è morto il dj e produttore britannico Andrew Weatherall. Aveva 56 anni. La causa della morte è stata un’embolia polmonare, secondo quanto riferito dai suoi manager. Weatherall iniziò a lavorare come dj negli anni Ottanta, diventando piuttosto noto nella scena della cosiddetta acid house, un genere di musica elettronica molto popolare nel Regno Unito in quegli anni. Insieme a Paul Oakenfold realizzò i diversi remix di successo, tra cui Hallelujah degli Happy Mondays, World in Motion dei New Order, e Loaded dei Primal Scream. Di questi ultimi produsse anche il loro terzo disco, “Screamadelica”, diventato poi uno dei maggiori successi del gruppo scozzese. Nel corso degli anni ha continuato a lavorare sia come dj che come produttore, lavorando con artisti come Beth Orton, One Dove, e Fuck Buttons, tra gli altri.