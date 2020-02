La Stampa non sarà pubblicata oggi e domani per uno sciopero dei suoi giornalisti

La Stampa, il più importante quotidiano di Torino e uno dei principali giornali italiani, non sarà pubblicata sabato e domenica per via di uno sciopero dei suoi giornalisti, organizzato contro alcune decisioni dell’azienda su riorganizzazione del personale e riduzione dei costi. In particolare, il comunicato del Comitato di redazione (l’organismo sindacale delle redazioni giornalistiche), fa riferimento al trasferimento di 8 giornalisti dalla redazione di Roma a quella di Torino, a un piano di prepensionamenti deciso dall’azienda e al pagamento degli straordinari domenicali. Il Comitato di redazione ha approvato un piano complessivo di cinque giornate di sciopero e lo sciopero delle firme a tempo indeterminato sull’edizione cartacea e online del giornale (significa che gli articoli usciranno tutti non firmati).