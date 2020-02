Sui giornali di oggi si continua a parlare dei problemi nel governo e dei litigi intorno alle correzioni della riforma della prescrizione. Rispetto a ieri, però, i titoli lasciano intendere un riavvicinamento delle posizioni e un minor rischio di una crisi di governo: il Corriere della Sera, per esempio, parla di «segnali di tregua». Manca, tra i giornali di oggi, La Stampa, i cui giornalisti hanno proclamato due giorni di sciopero per protestare contro alcune scelte dell’editore su trasferimenti, prepensionamenti e pagamento di straordinari. Sui giornali sportivi la notizia del giorno è invece l’esclusione del Manchester City da due edizioni della Champions League, decisa dalla UEFA per violazioni del Fair play finanziario.