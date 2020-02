Gli Stati Uniti alzeranno ancora i dazi sull’importazione di aerei dall’Europa

Gli Stati Uniti hanno annunciato che alzeranno dal 10 al 15 per cento i dazi sull’importazione di aerei dall’Europa, come misura contro gli aiuti pubblici ricevuti da Airbus, uno dei più grandi produttori di aerei del mondo, da sempre in competizione con la statunitense Boeing. I dazi sull’importazione erano stati imposti per la prima volta dopo che lo scorso ottobre l’Organizzazione mondiale del commercio aveva riconosciuto che i sussidi ricevuti da Airbus da parte dell’Unione Europea avevano alterato il mercato a svantaggio di Boeing. Nei prossimi mesi, l’Organizzazione mondiale del commercio dovrà decidere su una questione analoga: anche l’Unione Europea aveva infatti accusato gli Stati Uniti di aver dato sussidi a Boeing.