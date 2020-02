Troy Price, il capo del Partito Democratico dell’Iowa, si è dimesso dopo il pasticcio dei caucus avvenuto nel primo appuntamento elettorale delle primarie del partito, lo scorso lunedì 3 febbraio, quando un problema con l’app utilizzata per trasmettere i risultati del voto aveva rallentato e poi sostanzialmente reso impossibile il conteggio finale, ad oggi ancora non pervenuto. Price era il capo del partito locale dal 2017, ed era quindi al suo primo caucus – un particolare sistema di voto in cui non si segna la preferenza su una scheda, ma ci si sposta fisicamente nel gruppo del candidato preferito dopo dibattiti e discussioni.

Dopo vari problemi all’app che da quest’anno era usata per raccogliere parte dei risultati, gli scrutatori hanno rilevato diverse incongruenze ed errori nei dati complessivi sul voto, rendendo molto complicato annunciare un risultato finale. Sembra molto sicuro che abbia vinto il candidato Pete Buttigieg, anche se Bernie Sanders ha preso più voti: ma non è stato comunque annunciato il risultato ufficiale in termini di voti – i delegati invece sono stati assegnati regolarmente – e forse non succederà mai.