Gli incendi australiani nel Nuovo Galles del Sud sono tutti sotto controllo

Tutti gli incendi tuttora in corso nel Nuovo Galles del Sud, lo stato australiano in cui si trova Sydney, sono adesso sotto controllo, ha detto il corpo dei vigili del fuoco statale. È stato possibile limitarli e impedirne ulteriori estensioni – cioè circondati da un perimetro contenitivo – anche grazie alle forti piogge che ci sono state nell’ultima settimana. La pioggia, che dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, ha a sua volta causato danni a Sydney e per il fine settimana è stato diffusa un’allerta per le possibili alluvioni, sia nel Nuovo Galles del Sud che nella parte meridionale del Queensland.

La stagione degli incendi estivi è stata particolarmente grave quest’anno in Australia. Negli ultimi mesi in tutto il paese almeno 33 persone sono morte a causa degli incendi e migliaia di case sono state distrutte dalle fiamme. Il territorio bruciato è stato più grande delle superfici di Sicilia, Piemonte, Sardegna, Lombardia e Toscana messe insieme.

In what has been a very traumatic, exhausting and anxious bush fire season so far, for the first time this season all bush and grass fires in NSW are now contained.

It has taken a lot of work by firefighters, emergency services and communities to get to this point. #nswrfs pic.twitter.com/RhqmcYhJ1j

