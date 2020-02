WhatsApp ha annunciato di aver raggiunto i due miliardi di utenti

L’app di messaggistica online WhatsApp, di proprietà di Facebook, ha annunciato di aver raggiunto i due miliardi di utenti. Lo ha fatto sapere in un post del suo blog aziendale. I nuovi dati significano che negli ultimi due anni ha continuato a crescere: gli utenti complessivi erano 1,5 miliardi nel gennaio del 2018 (quattro anni fa erano circa un miliardo). WhatsApp rimane comunque meno popolare di Facebook, che sostiene di avere più di 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Instagram, un’altra popolare app di proprietà di Facebook, ne ha circa un miliardo, ma i dati ufficiali sono fermi a circa un anno e mezzo fa.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.