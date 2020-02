Martedì 25 febbraio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo della durata di 24 ore

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno proclamato per martedì 25 febbraio uno sciopero del trasporto aereo. Lo sciopero, che inizierà a mezzanotte e durerà 24 ore riguarderà tutto il personale delle compagnie del settore trasporto aereo ed è stato organizzato per protestare contro il presunto disinteresse del governo nella crisi del settore aereo.

I sindacati parlano di una «grave crisi che imperversa nel settore del trasporto aereo e dal proliferare di situazioni di pesante crisi industriali, in alcuni casi della stessa impresa, più volte nel tempo, come nella vicenda Alitalia e Air Italy». Di quest’ultima compagnia proprio oggi è stata annunciata la messa in liquidazione, a causa della grave crisi finanziaria in cui versa.