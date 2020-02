È morto Lyle Mays, tastierista jazz conosciuto per aver suonato nel Pat Metheny Group

Lunedì è morto a 66 anni Lyle Mays, tastierista jazz conosciuto principalmente per essere stato un membro della band del chitarrista Pat Metheny a partire dal 1977 e fino al 2010. Mays era malato da tempo. Con il Pat Metheny Group, Mays vinse undici premi Grammy e fece concerti in tutto il mondo per diversi decenni.

R.I.P. Lyle Mays (1953-2020)

It is with great sadness that we have to report the passing of our friend and brother, Lyle Mays (1953-2020). He passed today in Los Angeles after a long battle with a recurring illness, surrounded by loved ones.https://t.co/goeTusSnpC pic.twitter.com/2SOYIXUw84

