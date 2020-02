È morta la soprano Mirella Freni, aveva 85 anni

È morta a 85 anni la cantante d’opera Mirella Freni , tra le più conosciute soprano italiane. Freni era nata il 27 febbraio 1935 a Modena, città dove è anche morta. Iniziò la sua carriera nel 1955 debuttando al Teatro Comunale di Modena come Micaela nella Carmen di Georges Bizet. Il suo esordio alla Scala risale invece al 1962, con il Falstaff di Giuseppe Verdi, e l’anno successivo fu la protagonista de La bohème di Giacomo Puccini, diretta da Herbert von Karajan. Nel 2005 abbandonò le scene per dedicarsi all’insegnamento del canto lirico.

