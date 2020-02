Sofia Goggia si è rotta il braccio in Coppa del Mondo, rientrerà per la prossima stagione

La sciatrice italiana Sofia Goggia, vincitrice della medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi invernali del 2018 e della Coppa del Mondo nello stesso anno, è caduta e si è rotta un braccio nella gara di oggi a Garmisch, in Germania. Più precisamente ha riportato una frattura scomposta del radio del braccio sinistro. Sarà operata subito, e potrà tornare a gareggiare non prima di sei settimane, troppo tardi per le finali di Cortina che si terranno dal 18 al 22 marzo.

Sofia Goggia, che spavento! Rivediamo la sua caduta rovinosa durante il SuperG di Garmisch… 📽️#EurosportSCI pic.twitter.com/XfY4fFMaaN — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 9, 2020