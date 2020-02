Gli exit poll delle elezioni in Irlanda dicono che i tre principali partiti hanno ottenuto il 22 per cento

Sabato in Irlanda ci sono state le elezioni anticipate per eleggere il parlamento: lo spoglio dei voti è cominciato quando in Italia erano le 10, quindi non ci sono ancora nemmeno dei risultati provvisori, ma secondo gli exit poll commissionati dalle principali televisioni e dall’Irish Times i primi tre partiti del paese hanno ottenuto la stessa percentuale di voti. Il Fine Gael, il partito di centrodestra guidato dal primo ministro Leo Varadkar, avrebbe preso il 22,4 per cento, e il suo storicoavversario, il Fianna Fáil, che è sempre di centrodestra, il 22,2 per cento.

Il Sinn Féin, il partito nazionalista di sinistra da cui ci si aspettava un risultato molto migliore rispetto al solito, sembra aver effettivamente soddisfatto le aspettative: secondo gli exit poll ha raggiunto il 22,3 per cento dei voti.

Comunque anche se confermate queste percentuali non si tradurranno direttamente in un numero di seggi in parlamento pari per i tre partiti: il sistema elettorale irlandese prevede il voto singolo trasferibile, cioè una formula proporzionale a voto di preferenza che permette all’elettore di assegnare più di una preferenza numerando i candidati sulla scheda: è in pratica un sistema che avvantaggia le cosiddette “seconde scelte” e penalizza quei partiti molto impopolari tra i loro non-elettori, proprio come lo è il Sinn Féin per gli elettori del Fianna Fáil e del Fine Gael. Per questo, oltre che per il fatto che il Sinn Féin ha candidato solo 42 persone, contro le 84 e 82 del Fianna Fáil e del Fine Gael, il Sinn Féin risulterà probabilmente svantaggiato. Le percentuali degli exit poll si riferiscono alle prime preferenze.