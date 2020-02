L’Italia ha perso 35-22 contro la Francia nella seconda giornata del Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 35-22 dalla Francia a Parigi nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni. Contro una Francia in piena corsa per la vittoria — dopo il successo all’esordio con l’Inghilterra — l’Italia di Franco Smith ha giocato tutto sommato un buon incontro, restando sempre in partita e segnando tre mete con Matteo Minozzi, Federico Zani e Mattia Bellini. Ha sofferto però la superiorità tecnica e atletica dei francesi, non riuscendo a difendere bene. Con la sconfitta di Parigi l’Italia rimane ultima a zero punti mentre la Francia va in testa al torneo a pari merito con l’Irlanda. Dopo i primi due turni, il Sei Nazioni ritornerà fra due settimane con la terza giornata, dove l’Italia giocherà contro la Scozia nella sua prima partita casalinga.