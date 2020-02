Weekly Beasts

La foto più insolita della raccolta di questa settimana mostra un maschio di babbuino con un cucciolo di leone su un albero: Kurt Schultz, che ha scattato la foto (e ha realizzato anche un video ) ha spiegato al Washington Post che capita che i babbuini trovino cuccioli di leone o leopardo, ma solitamente li uccidono subito, mentre in questo caso il comportamento dell’animale ricordava quello di una femmina di babbuino con i suoi cuccioli. Schultz non sa che fine abbia fatto il cucciolo di leone. Tra le altre foto dalla natura e dagli zoo del mondo, ci sono poi tantissime farfalle monarca, rane durante l’accoppiamento, la marmotta del Giorno della marmotta e quattro gufi su un ramo. I nomi da imparare questa settimana sono due: guereza e kea.

