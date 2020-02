Le migliori canzoni di Sanremo, di sempre

In attesa del vincitore di questa edizione, e soprattutto in attesa di scoprire se la canzone scelta sopravviverà al passare del tempo, Luca Sofri, peraltro direttore del Post, ha voluto aggiornare questa playlist di canzoni passate da Sanremo che ancora ascoltiamo volentieri. Ma non ci è riuscito: «Perdonatemi, ma niente che sia passato a Sanremo in questi otto anni – neanche Una vita in vacanza – entra in competizione con le canzoni della lista, che quindi resta quella».

Antonella Ruggiero, “Amore lontanissimo” (1998)

Avion Travel, “Sentimento” (2000)

Bobby Solo, “Una lacrima sul viso” (1964)

Bobby Solo, “Zingara” (1969)

Cristiano De André, “Dietro la porta” (1993)

Daniele Silvestri, “Aria” (1999)

Daniele Silvestri, “Salirò” (2002)

Delirium, “Jesahel” (1972)

Domenico Modugno, “Piove” (1959)

Enrico Ruggeri, “Rien ne va plus” (1986)

Enzo Jannacci, “La fotografia” (1991)

Eros Ramazzotti, “Una storia importante” (1985)

Fiorella Mannoia, “Le notti di maggio” (1988)

Lucio Battisti, “Un’avventura” (1969)

Lucio Dalla, “4/3/1943” (1971)

Mia Martini, “Almeno tu nell’universo” (1989)

Mia Martini, “E non finisce mica il cielo” (1982)

Paola Turci, “Volo così” (1996)

Riccardo Fogli, “Storie di tutti i giorni” (1982)

Rudy Marra, “Gaetano” (1991)

Samuele Bersani, “Replay” (2000)

Sergio Endrigo, “Lontano dagli occhi” (1969)

Tricarico, “Vita tranquilla” (2008)

Vasco Rossi, “Vita spericolata” (1983)