Cinque operai sono indagati per l’incidente al Frecciarossa a Lodi

Cinque operai sono indagati per l’incidente al treno Frecciarossa che è deragliato in provincia di Lodi la mattina di giovedì, nel quale sono morti un macchinista e un altro ferroviere, e nel quale sono rimaste ferite oltre trenta persone. Gli operai erano arrivati da Piacenza circa un’ora prima dell’incidente per fare un operazione di manutenzione sul tratto in cui è avvenuto il deragliamento, e per loro le ipotesi di reato sono di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo.

Il treno Frecciarossa AV9595, partito da Milano e diretto a Salerno, era deragliato alle 5.34 di giovedì, a Ospitaletto Lodigiano, in località Cascina Griona. Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma dalle prime ricostruzioni sembra assodato che il problema sia stato un deviatoio – un sistema che permette al treno di deviare il proprio percorso verso destra o sinistra, cambiando binario – lasciato aperto, quando avrebbe dovuto essere chiuso. Mentre viaggiava a circa 300 chilometri orari, quindi, il treno ha deviato verso sinistra dirigendosi verso un binario morto che conduce a un deposito dei mezzi di manutenzione.

L’ipotesi principale è stata da subito che l’errore sia stato umano, e quindi le indagini si stanno concentrando su quanto fatto dai cinque operai di Piacenza nel loro intervento di manutenzione ordinaria. Repubblica, citando finti vicine all’indagine, ha spiegato che verso la fine dell’intervento, cominciato a mezzanotte, la squadra ha rilevato un’anomalia al deviatoio in questione: il sistema di sicurezza non rilevava il passaggio dello scambio da “aperto” a “chiuso”.

Da quello che si è capito finora, secondo le ricostruzioni di Repubblica e Corriere della Sera, lo scambio dell’incidente era stato riparato dagli operai che avevano provato ad aprirlo e chiuderlo più volte per testarlo. Non avendo ritenuto la riparazione sufficiente, però, avevano deciso di isolarlo dall’alimentazione escludendolo così dai sistemi di sicurezza. È la procedura standard, ma invece di lasciare il deviatoio chiuso, come segnalato alla centrale operativa, sembrerebbe che gli operai lo abbiano lasciato aperto. Essendo stato isolato, l’anomalia non sarebbe stata rilevata dai sistemi di sicurezza, che avrebbero rallentare il treno prima dell’incidente.

Venerdì c’è stato uno sciopero dei ferrovieri di due ore per ricordare i due morti dell’incidente, e per giorni proseguiranno i problemi alla circolazione nella tratta di alta velocità tra Milano e Bologna, con molte deviazioni e cambi negli orari.