È morto il biochimico Stanley Cohen, premio Nobel per la medicina con Rita Levi-Montalcini nel 1986

Stanley Cohen, biochimico statunitense premio Nobel per la medicina nel 1986 con Rita Levi-Montalcini è morto a Nashville il 5 febbraio scorso: aveva 97 anni. Allievo di Levi-Montalcini, negli anni Cinquanta contribuì all’identificazione del fattore di crescita nervoso, una proteina con un ruolo centrale nello sviluppo del sistema nervoso nei vertebrati. Prima della sua scoperta, i neurobiologi non avevano conoscenze precise sui meccanismi che portano gli organi e gli altri tessuti di un organismo a essere innervati. Grazie al lavoro di Levi-Montalcini e Cohen, fu possibile comprendere i processi che indirizzano e regolano la crescita degli assoni, le strutture attraverso le quali sono trasmessi i segnali nervosi. A distanza di quasi 70 anni, la loro scoperta è ancora oggi al centro di numerose ricerche per trovare cure ad alcune gravi malattie, come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e la malattia di Alzheimer.