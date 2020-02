È in corso uno sciopero dei treni in tutta Italia

Per la giornata di oggi, 7 febbraio, è stato proclamato uno sciopero dei dipendenti di Ferrovie dello Stato. Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali dopo l’incidente ferroviario avvenuto giovedì mattina in provincia di Lodi, in cui sono morti un macchinista e un altro ferroviere. Un primo sciopero, proclamato da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAST CONFSAL, UGL TAF e ORSA FERROVIE, è iniziato alle 12 e si concluderà alle 14: un secondo sciopero, indetto da altri sindacati, è iniziato invece dalle 9 e durerà fino alle 17.

Come sempre nei casi di scioperi ferroviari, Trenitalia garantirà i servizi minimi di trasporto. Come si legge sul sito «i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.». Qui c’è l’elenco di tutti i treni garantiti.