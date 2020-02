Sanremo, i dati Auditel sugli ascolti della terza serata

La terza serata della 70esima edizione del festival di Sanremo, andata in onda giovedì sera, è stata vista da 9 milioni 836mila spettatori, con uno share del 54,6 per cento. Più nel dettaglio, la prima parte della serata ha avuto 13 milioni e 533mila spettatori spettatori pari al 53,6 per cento di share; la seconda ha avuto 5 milioni 652mila spettatori spettatori pari al 57 per cento di share.

La prima serata di Sanremo era stata vista da 10.058.000 spettatori, con uno share del 52,2 per cento, mentre la seconda da 9 milioni e 693mila spettatori con uno share del 53,3 per cento. La terza serata del Festival di un anno fa era stata vista da 9 milioni e 408mila spettatori, con uno share del 46,7 per cento. La prima parte della serata aveva avuto 10 miloni e 851mila spettatori pari al 46,3 per cento di share; la seconda aveva avuto 5 milioni e 99mila spettatori pari al 48,9 per cento di share.