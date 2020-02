Celebripost

A pensare alle persone che valeva la pena fotografare in settimana vengono in mente tra le prime Shakira e Jennifer Lopez, con il loro apprezzato spettacolo durante l’intervallo del Super Bowl, dove però si sono visti anche Jay-z e la figlia Blue Ivy, Paul Rudd e Bill Murray (ma in uno spot di Jeep, in cui reinterpreta il suo personaggio in Ricomincio da capo). Tra quelli che si sono fatti notare ci sono poi Achille Lauro al festival di Sanremo e la speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi che straccia in modo plateale la sua copia del discorso di Donald Trump sullo stato dell’Unione. Per finire con la solita quota di reali britannici: l’esultanza del principe William per aver vinto una partita a biliardino e i buffetti affettuosi di una signora al principe Carlo.