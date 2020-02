Dodici soldati israeliani sono stati feriti in un presunto attacco terroristico con un’automobile nel centro di Gerusalemme

Nella notte tra mercoledì e giovedì dodici soldati israeliani sono stati feriti in un presunto attacco terroristico compiuto con un’automobile nel centro di Gerusalemme. La persona alla guida dell’auto è fuggita e le autorità israeliane la stanno cercando intorno a Beit Jala, in Cisgiordania, vicino a Betlemme, dove è stata trovata l’automobile. Uno dei soldati investiti è in condizioni gravi, mentre gli altri sono feriti leggermente.

Da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sua proposta per risolvere il conflitto israelo-palestinese – molto sbilanciata a favore di Israele – le tensioni tra israeliani e palestinesi sono aumentate. Mercoledì Hamas, il gruppo radicale palestinese che controlla la Striscia di Gaza, ha invitato i palestinesi ad aumentare gli scontri con Israele dopo che un adolescente palestinese è stato ucciso dall’esercito israeliano dopo aver lanciato una Molotov a Hebron.