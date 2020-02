Sanremo, i dati Auditel sugli ascolti della seconda serata

La seconda serata della 70esima edizione del festival di Sanremo, andata in onda mercoledì sera, è stata vista da una media di 9 milioni e 693mila spettatori e ha avuto uno share del 53,3 per cento: più nel dettaglio, la prima parte della serata ha avuto 12 milioni e 841mila spettatori, col 52,5 per cento di share; la seconda ha avuto 5milioni e 482mila spettatori, con il 56 per cento di share.

La puntata di ieri è andata meglio rispetto alla seconda serata del Festival del 2019, che era stata vista da 9 milioni e 144mila spettatori e aveva avuto uno share del 47,3 per cento; quella del 2018, invece, era stata vista da 9 milioni e 600mila spettatori, con uno share del 47,7 per cento.

La puntata di ieri di Sanremo è stata condotta da Amadeus insieme a Sabrina Salerno e alle giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Gli ospiti, oltre a Tiziano Ferro e Fiorello che parteciperanno tutte le sere, sono stati Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Zucchero e i Ricchi e Poveri.

– Potrebbe interessarti: L’inaspettato podcast del Post sul Festival di Sanremo, con Matteo Bordone e un pezzo della redazione del Post