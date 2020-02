Disney ha detto che Disney+ ha già superato i 28 milioni di iscritti

Il servizio di streaming Disney+ ha raggiunto i 28 milioni e 600mila iscritti a poco meno di tre mesi dalla sua attivazione in molti paesi del mondo. Le cifre le ha comunicate il CEO di Disney Robert Iger durante una conferenza sui risultati economici della società, dicendosi entusiasta per il risultato: «Ha superato le nostre più grandi aspettative», ha detto Iger.

Disney+ attualmente è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e nei Paesi Bassi. A partire dal 24 marzo verrà poi introdotto in Italia e nei principali paesi europei al costo di 6,99 euro al mese o 69,99 all’anno. Oltre ai film Disney (alcuni dei quali prodotti appositamente), Disney+ permette di vedere i film di Pixar, quelli dei supereroi Marvel e dell’universo di Star Wars, ma anche le serie di Fox (per esempio I Simpson).