Venerdì 7 febbraio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo indetto da diversi sindacati che riguarderà i lavoratori delle compagnie Alitalia e Air Italy. Lo sciopero di Alitalia, proclamato dai sindacato Navaid-Naca Piloti Az, riguarderà il personale navigante tecnico e durerà 24 ore, a partire dalla mezzanotte di venerdì. Sciopererà anche il personale aeroportuale della società Aviation Services degli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia. Lo sciopero della compagnia Air Italy, invece, è stato proclamato da Cobas Lavoro Privato e Usb Lavoro privato. Anche in questo caso lo sciopero avrà durata di 24 ore. L’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha pubblicato una lista degli aerei il cui volo sarà garantito nelle due fasce orarie protette, tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21.

