Google ha inviato per errore agli utenti sbagliati alcuni video privati salvati in Google Foto

Google sta avvisando alcuni utenti che utilizzano Google Foto, il servizio per salvare foto e video online, di aver inviato per errore alcuni video privati agli utenti sbagliati. L’errore sarebbe avvenuto tra il 21 e il 25 novembre 2019 a causa di un malfunzionamento del servizio che permette di scaricare i file presenti su Google Foto. Google ha detto che alcuni utenti avrebbero ricevuto i video di qualcun altro, specificando però che l’errore non avrebbe riguardato le foto.

Il malfunzionamento di Google Foto avrebbe coinvolto lo 0,01 per cento di tutti gli utenti del servizio, che sono più di un miliardo in tutto il mondo. Google ha rilasciato anche un commento al sito 9to5Google scusandosi con gli utenti coinvolti e dicendo di aver risolto il problema e di aver condotto un’analisi approfondita per evitare che un episodio del genere accada ancora.