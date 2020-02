L’uomo che domenica ha accoltellato due persone a Londra era sorvegliato dalla polizia perché sospettato di terrorismo

La polizia britannica ha diffuso nuovi dettagli sull’uomo che domenica ha accoltellato due persone a Streatham, una zona residenziale a sud di Londra, prima di essere ucciso dagli agenti intervenuti sul posto.

L’uomo, Sudesh Amman, era stato rilasciato da poco dal carcere, dove aveva scontato parte di una condanna a tre anni e quattro mesi per il possesso e la distribuzione di materiale estremista. La polizia ha detto che Amman era sotto attiva sorveglianza, perché sospettato di poter compiere azioni di terrorismo proprio come quella di domenica. Secondo una fonte citata dal Guardian, l’attacco sarebbe stato ancora più grave se gli agenti che stavano sorvegliando Amman non fossero intervenuti tempestivamente.