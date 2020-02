Un uomo è stato ucciso dalla polizia a Streatham, Londra, per aver accoltellato alcune persone: la polizia dice che si tratta di terrorismo

La polizia di Londra ha sparato e ucciso un uomo che aveva accoltellato alcune persone a Streatham, una zona residenziale a sud di Londra. Alle 15:29 (ora italiana) la polizia ha scritto su Twitter che si stava occupando di un incidente a Streatham; alle 16:12 ha scritto che c’erano alcuni feriti e ha aggiunto che sta trattando l’incidente come un’aggressione terroristica; successivamente ha detto che le persone ferite sono due. Stanno circolando sui social media foto di poliziotti armati vicini a una persona a terra, l’aggressore, immagini della zona cordonata e di ambulanze sul posto.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020