Al Qaida in Yemen ha rivendicato l’attentato compiuto a dicembre da un soldato saudita in una base militare in Florida

Domenica al Qaida nella Penisola Arabica, divisione yemenita di al Qaida conosciuta anche con la sigla inglese AQAP o con il nome “al Qaida in Yemen”, ha rivendicato l’attentato terroristico compiuto il 6 dicembre da un soldato saudita in una base militare americana a Pensacola, in Florida.

Nell’attacco erano state uccise quattro persone incluso l’attentatore. AQAP non ha dato prove sul presunto addestramento fornito dal gruppo all’attentatore, il saudita Mohammed Alshamrani, ma ha diffuso una copia di un documento che mostra che Alshamrani era in contatto con al Qaida.

L’uomo che ha registrato la rivendicazione audio, Qassim al Rimi, capo di al Qaida in Yemen, è stato l’obiettivo di un attacco aereo mirato nello Yemen orientale della scorsa settimana, e potrebbe essere stato ucciso. La notizia, data per vie informali da funzionari statunitensi e yemeniti, non è ancora stata confermata.