E stato ritrovato il corpo del 24enne italiano disperso in Australia

È stato ritrovato il corpo di Mattia Fiaschini, il ragazzo di 24 anni di Cesenatico disperso da mercoledì 29 gennaio sulle Blue Mountains, una popolare meta per escursionisti in Australia. La notizia è stata data dalla polizia dello stato australiano del New South Wales, che ha aggiunto che il ritrovamento è avvenuto alle 14:30 di domenica ora australiana (le 4:30 del mattino in Italia) nei pressi di Baltzer Lookout.

Fiaschini era partito per fare trekking da solo mercoledì ed era stato avvistato l’ultima volta nei video delle telecamere di sicurezza mentre usciva dalla stazione ferroviaria di Blackheath. La sua scomparsa era stata denunciata giovedì, dopo che non si era presentato al lavoro a Sydney. Fiaschini si era trasferito temporaneamente a Sydney, dove viveva e lavorava.