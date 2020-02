Weekly Beasts

Tra gli animali che valeva la pena fotografare questa settimana ci sono un paio di nomi altisonanti: provate a ripetere “loris lento della Sonda”, o “marangone dalla doppia cresta” e immaginarveli, nel caso in cui non li conosciate. Sono in compagnia di un nandù comune, di un bambino preso d’assedio da due cani, di un minuscolo camaleonte (più piccolo della punta di un indice) e di uno dei primi panda nati in Germania, nello zoo di Berlino. Per finire: i cani delle forze di protezione delle ferrovie indiane, in una buffa dimostrazione durante la Giornata della Repubblica.