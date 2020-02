È morto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia

L’imprenditore romano Luciano Gaucci, presidente del Perugia Calcio per quasi tredici anni, è morto sabato 1 febbraio a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, all’età di 81 anni. Gaucci viveva da tempo nel paese caraibico, dove si era trasferito — inizialmente da latitante — in seguito ad alcuni problemi giudiziari legati alle sue attività imprenditoriali, per i quali patteggiò una pena di tre anni per bancarotta fraudolenta e reati fiscali. Nel mondo del calcio divenne famoso con il Perugia, ma negli anni Novanta e Duemila fu proprietario anche di Viterbese, Catania e Sambenedettese. Precedentemente fu vice presidente della Roma durante la presidenza di Dino Viola.