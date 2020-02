L’Italia è stata battuta 42-0 dal Galles nella partita inaugurale del Sei Nazioni

La Nazionale maschile di rugby ha perso 42-0 contro il Galles nella partita inaugurale del torneo Sei Nazioni, giocata sabato pomeriggio al Millennium Stadium di Cardiff. Era la partita d’esordio per il nuovo allenatore ad interim Franco Smith, contro la squadra campione in carica e tra le favorite anche quest’anno. Nel primo quarto d’ora di gioco il Galles è riuscito a segnare nove punti soltanto su calci di punizione, guadagnando rapidamente un vantaggio superiore a una meta trasformata. Nella seconda parte del primo tempo ha poi segnato due mete, andando all’intervallo con il risultato rassicurante di 21-0. L’Italia si è dimostrata combattiva e in partita — per quello che ha potuto — ma inoffensiva e troppo indisciplinata contro una squadra nettamente più forte e attrezzata. Nel secondo tempo le mete subite sono state tre, tutte trasformate.

La seconda partita del Sei Nazioni 2020 si gioca alle 17.45 a Dublino tra Irlanda e Scozia. Domani alle 16 Francia-Inghilterra chiuderà la prima giornata del torneo che vede momentaneamente in testa il Galles a punteggio pieno. L’Italia giocherà la sua prossima partita domenica 9 febbraio a Parigi contro la Francia.