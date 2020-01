Un reclamo del principe Harry contro il Daily Mail è stato respinto

Un reclamo che il principe Harry d’Inghilterra aveva fatto contro il tabloid britannico Daily Mail è stato respinto dall’Independent Press Standards Organisation, che si occupa di monitorare la stampa britannica. Il reclamo riguardava un articolo che lo scorso aprile aveva descritto come «sedato e legato» un elefante protagonista di una foto che aveva pubblicato su Instagram. La monarchia britannica aveva pubblicato la foto per celebrare la Giornata della Terra: era stata scattata nel 2016, mentre Harry si trovava in Malawi per visitare un parco naturale, e mostrava a distanza molto ravvicinata un ranger davanti a un elefante.

Il Mail on Sunday, l’edizione domenicale del Daily Mail, aveva scritto che l’elefante era stato sedato e che la foto tagliata nascondeva il fatto che fosse legato per le zampe posteriori. Harry aveva sporto reclamo contro il tabloid, dicendo che la versione intera della foto, insieme ad altre, era online sul sito della monarchia dal 2016 e non c’era nessuna intenzione di nascondere il fatto che l’elefante fosse sedato e legato, pratica normale per l’operazione di trasferimento a cui era sottoposto in quel momento. L’Independent Press Standards Organisation ha respinto però il reclamo del principe, stabilendo che il Daily Mail non aveva violato nessuna regola.