Dominic Thiem e Novak Djoković giocheranno la finale maschile degli Australian Open

Il tennista austriaco Dominic Thiem ha battuto in quattro set il tedesco Alexander Zverev nella seconda semifinale maschile degli Australian Open, disputata venerdì a Melbourne. Si è cosi qualificato alla finale, in programma domenica mattina contro il campione in carica del torneo, il serbo Novak Djoković. Per Thiem sarà la terza finale in carriera in un torneo del Grande Slam. La finale del torneo femminile si disputerà invece sabato tra Sofia Kenin e Garbine Muguruza.